Bambini picchiati all’asilo, aumentano le denunce dei genitori

Si allarga l’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sui maltrattamenti ai danni dei bambini dell’asilo Piccole Pesti di Casapulla, nella provincia di Caserta, per i quali sono state arrestate due maestre e la direttrice: altri genitori infatti hanno denunciato gli abusi subiti dai loro figli. L’arresto delle tre maestre è scattato lo scorso 9 febbraio, al termine di un’articolata attività investigativa dei carabinieri, che si sono avvalsi anche delle immagini di alcune telecamere piazzate nelle aule. Attraverso quelle immagini i carabinieri hanno ricostruito tutta la vicenda: i bimbi venivano picchiati e strattonati oppure venivano messi in punizione in un angolo della classe con le mani sopra la testa, o ancora venivano bruscamente buttati giù dalle brandine durante il riposino pomeridiano. Durante gli interrogatori di garanzia davanti al gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, le due maestre arrestate, Valeria Eliseo e Anna Lucia Spina, 28 e 44 anni, hanno confermato i maltrattamenti fisici e psicologici ai danni dei bambini, puntando il dito però contro la direttrice, Francesca Merola, anche lei arrestata e finita ai domiciliari: sarebbe stata lei a dare il via libera ad utilizzare “metodi forti” con i bambini.