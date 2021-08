Un vero e proprio dramma quello consumatosi domenica scorsa a Posillipo. Era da poco passata l’ora di pranzo quando, come riporta Il Mattino, Luca Isidoro Stasi, ingegnere 63enne nativo di Levico Terme ma napoletano d’adozione, ha accusato un malore in strada.

«Scendo a fare due passi, vado a raggiungere mamma al bar», aveva detto ai familiari. Il corpo senza vita è stato scoperto intorno alle 17,30 da un passante. Inutili i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Ad aggiungere ulteriore dolore, la triste coincidenza del fatto che Luca Stasi era nato proprio il 15 agosto del 1958.

“Il magistrato – Fabio De Cristofaro – ha disposto il sequestro della salma, e probabilmente in queste ore si deciderà di disporre l’autopsia, sebbene dal referto del medico intervenuto sul posto si legga che Stasi sarebbe morto per cause naturali. Un atto dovuto per legge”, si legge sul sito.