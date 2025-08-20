PUBBLICITÀ
Beccati 3 truffatori tra Napoli e Giugliano, bottino da 19 mila euro

I Carabinieri della Stazione di Nicolosi, nell’ambito delle linee guida del Comando Provinciale di Catania volte alla prevenzione e sensibilizzazione contro le truffe, hanno concluso un’indagine che ha permesso di ricostruire un articolato sistema di raggiri online ai danni di diverse vittime, tra cui anziani particolarmente vulnerabili.

L’inchiesta ha preso avvio dalla denuncia di un medico 69enne di Nicolosi, raggirato da un messaggio in cui un truffatore si era finto suo figlio chiedendo con urgenza denaro per l’acquisto di uno smartphone. Dopo un primo bonifico di quasi mille euro, l’uomo, insospettito da ulteriori richieste, si è rivolto ai Carabinieri.

L’indagine tra Napoli e Giugliano

Gli accertamenti bancari hanno consentito di individuare tre presunti responsabili: due uomini di 39 e 37 anni, residenti a Napoli, e una donna di 47 anni di Giugliano in Campania. In soli due giorni i tre avrebbero effettuato 39 operazioni sospette per oltre 19mila euro, reinvestendo le somme su diverse carte prepagate in un tentativo di riciclaggio.

Sono state individuate altre dieci vittime, raggirate con lo stesso stratagemma tramite applicazioni di messaggistica. I tre indagati sono stati denunciati per truffa, sostituzione di persona e riciclaggio. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

