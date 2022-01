Befana a Napoli, attenzione ai “tre pezzi un euro” quando fate la calza: la truffa

Da questa mattina è partita la corsa in tutta Italia a riempire la calza della befana. Sono tantissimi i negozi che, a suon di offerte, si ‘contendono’ i clienti pronti a spendere – in media – decine di euro. Ad ogni modo la truffa potrebbe essere sempre dietro l’angolo e celarsi soprattutto dietro quelle offerte che sembrano irrinunciabili. Attenzione, quindi, ai “tre (quattro o cinque ecc) pezzi 1 euro”: prima di passare in cassa è consigliato controllare con attenzione il prodotto che si sta acquistando, “spulciando” per bene la confezione al fine di individuare (qualora ci fossero) eventuali rimozioni o “correzioni” della data di scadenza.

Non sarebbe infatti la prima volta che l’offerta, anziché essere “irrinunciabile” per l’acquirente, lo sia per il venditore. Fa da esempio quanto accaduto lo scorso anno a Casoria dove un uomo venne immortalato mentre riempiva una calza con dei dolci scaduti. In quel caso il titolare dell’ingrosso venne denunciato dai carabinieri del Nas, i quali durante la perquisizione all’attività rinvennero circa 3mila prodotti non più idonei al consumo.

Befana 2022 a Napoli, tanti eventi nonostante il Covid: tutti gli appuntamenti

Ci sono diverse Feste in cui la simpatica vecchina farà la sua apparizione come quella a Città della Scienza dove poter anche partecipare a tanti laboratori, quella al Museo di Pietrarsa, ma anche all’Edenlandia tra folletti e truccabimbi.

Giovedì 6 gennaio 2022 la befana arriva al grande parco cittadino carica di caramelle da regalare ai bimbi buoni. La più famosa vecchietta tanto attesa dai bambini per le leccornie, arriva con una squadra di amiche, tutte sui trampoli, per distribuire dolciumi e tanti sorrisi. Musica, allegria e una simpatica Epiphany Parade ( ore 12,17,19) allieteranno il pubblico dell’Edenlandia insieme al gruppo “Illusionist Christmas”, che proporranno, lungo i viali del parco, performer che, tra gag e barzellette, intratterranno grandi e piccini con vari personaggi: il folletto sospeso, la befana biricchina, e lo spazzacamino. Sempre pronto ad esaudire i desideri dei più piccoli, dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 20, l’appuntamento gratuito con il trucca bimbi e ancora la possibilità di sfrecciare sui pattini su ghiaccio nella grande pista al coperto, allestita all’interno del PalaEden, che dal “piede 26” accontenta tutte le categorie di pattinatori, dai più temerari ai meno: infatti è possibile prenotare anche un ora di lezione con un maestro. Il Parco resterà aperto dalle 10:30 alle 00:30.

Sarà una Befana solidale quella che si terrà il prossimo 5 gennaio 2022 negli spazi all’aperto del ristorante Il Poggio di via Poggioreale 160 C a Napoli. Ottanta bambini e adolescenti tra i 4 e i 14 anni saranno accolti dagli operatori del gruppo Gesco – tra cui una giornalista della redazione di Napoliclick travestita da Befana – per festeggiare l’Epifania con un gioco adatto alla loro età e acquistato grazie a una donazione di 2mila euro della Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, nell’ambito del progetto Un sorriso per i più piccoli.