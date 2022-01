Crollo al cimitero di Poggioreale, bare scoperchiate e oltre 200 loculi danneggiati

Crollo delle nicchie dei Dottori e di San Gioacchino al cimitero di Poggioreale, circa 200 i loculi danneggiati.

Crollo di due nicchie

All’interno del cimitero di Poggioreale, precisamente nella parte più antica, è crollato un’edificio della congrega e pare in realtà che molte aree del cimitero abbiano bisogno di manutenzione. Il signor Enzo, un incaricato della Congrega San Giovanni, ha riportato la notizia e a spiegato l’accaduto. “Abbiamo trovato le due cappelle crollate. Erano collegate dal muro maestro, quindi l’una ha trascinato giù l’altra” racconta Enzo. Le due cappelle in questione sembrerebbero quella di San Gioacchino e quella dei Dottori. Non si conosce ancora però la causa dell’accaduto, e quindi le dinamiche precise del crollo.

I problemi del cimitero di Poggioreale

Il cimitero presenta svariati problemi tecnici come precisa il consigliere Borrelli: “Sono anni che denunciamo le condizioni disastrose di questo cimitero“. Anche il signor Enzo spiega che in realtà l’intero complesso presenta delle difficoltà:”La situazione però è precaria per diverse aree del cimitero. Forse per problemi strutturali, forse a causa dei lavori per la circumvesuviana“. Uno degli accertamenti in corso al momento, infatti, sembra proprio essere sull’adiacente cantiere della metropolitana. Si stanno accertando se nell’effettivo ci siano dei collegamenti tra i lavori della metro e il cedimento. Il crollo ha provocato il danneggiamento di circa duecento loculi e la visione creatasi di seguito è ovviamente triste. Tra la macerie infatti si potevano scorgere i vari resti degli inumati.

Le vecchie segnalazioni sul cimitero di Poggioreale

Arrivano anche le parole della ditta di onoranze funebre Tammaro e i rappresentanti dell’associazione AICCN, Associazioni Incaricati Confraternite Cimiteri di Napoli. “Non è più tempo di accuse e di appelli, che in questi anni pure abbiamo lanciato in continuazione insieme a proposte per riqualificare il complesso cimiteriale di Poggioreale” dichiarano. I vari rappresentanti continuano poi sfogandosi sulla disattenzione che in questi anni è stata data alla struttura, e alla noncuranza delle varie avvertenze e segnalazioni “memoria di come l’incuria e la disattenzione abbiano preso il sopravvento” dicono.

“C’è però da riflettere, molto: una società che non ha rispetto per i vivi certamente non lo ha per i morti e questi sono i risultati” dichiara Borrelli. L’appello comune infatti rimane quello di ottenere una risposta e un piano sul da farsi. Capire quali siano state le effettive cause del crollo, quanto e se la vicinanza del cantiere della metro ha influito e soprattutto quali sono i futuri progetti per risanare i danni di anni di trascuratezza. Tammaro e i rappresentanti AICCN chiedono delle delucidazioni all’Amministrazione su cosa: “intende fare per restituire decoro all’intero comparto cimiteriale, le strutture e gli immobili, oltre che all’organizzazione del comparto stesso“.

Anche Borrelli precisa che nonostante le loro continue segnalazioni :”Nulla si è fatto per porvi rimedio in modo serio lasciando che il degrado e l’abbandono prendessero il sopravvento” e che “ora è importante soprattutto accertare la causa dei crolli mettere in sicurezza l’area“.

Le dichiarazioni dell’assessore Cosenza

A seguito del grave crollo e dei danni arrivano anche le dichiarazioni dell’assessore comunale alla Mobilità Eduardo Cosenza. “Gravissimo quanto accaduto questa notte al cimitero di Poggioreale per il crollo verificatosi durante i lavori della Metropolitana alla galleria sotterranea al cimitero” dichiara. E continua poi: “Sono rilevanti i danni che subisce il Comune: adesso pretendiamo la messa in sicurezza immediata dei luoghi e la salvaguardia dei resti all’interno del cimitero“.