Il parto di Belen finisce in Procura. Il Codacons ha infatti presentato un esposto alla Procura della Repubblica in seguito alle indiscrezioni emerse circa il blocco di un’intera ala della Clinica Ostetrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova.

Così, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, rivolge la sua attenzione a Belen Rodriguez e al suo parto presso la Clinica Ostetrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova.

Secondo le polemiche dei giorni scorsi, pare che la struttura sanitaria abbia riorganizzato un intero reparto per favorire la privacy di Belen durante il parto.

L’ESPOSTO DEL CODACONS SUL PARTO DI BELEN

“Il parto di Belen Rodriguez presso l’Ospedale Giustinianeo di Padova finisce davanti la magistratura – si legge sul sito dell’associazione – Il Codacons presenta infatti oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Padova dopo le notizie emerse circa il blocco di una intera ala dell’ospedale che ha ospitato la nota showgirl, vicenda denunciata anche dai sindacati del personale in servizio presso il nosocomio. Chiediamo alla Procura di aprire una indagine alla luce delle possibili fattispecie di interruzione di pubblico servizio e abuso d’ufficio. Accertando i fatti e verificando se effettivamente un intero reparto dell’ospedale sia stato riorganizzato sulla base delle esigenze della showgirl.

Se confermati i fatti come denunciati dai sindacati e riportati dai mass media, ci troveremmo infatti di fronte a modifiche nell’erogazione dei servizi offerti da una struttura pubblica, non giustificate da comprovate esigenze.

Con palese violazione dei protocolli a danno di tutti gli altri pazienti e del personale. Nonché evidenti disparità di trattamento nei confronti delle altre mamme ricoverate presso l’ospedale. Circostanze che potrebbero configurare ipotesi penalmente rilevanti. Come l’interruzione di un pubblico servizio o l’abuso d’ufficio, per le quali ora dovrà necessariamente procedere la magistratura locale”.

Belen mamma per la seconda volta, è nata Luna Marì

Belen Rodriguez, nella notte in cui l’Italia vinceva gli Europei di calcio, ha partorito la piccola Luna Marì. Finalmente è arrivato via social l’annuncio che milioni di follower stavano aspettando. L’argentina ha dato alla luce Luna Marì, la sua seconda figlia e prima avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Nel cuore della notte ha postato nelle Stories la foto di un piedino calzato in una scarpina rosa e ha scritto: “C’è qualcuno che è nato adesso”.

La Rodriguez, già mamma di Santiago, avuto dall’ex Stefano De Martino, aveva messo in allerta i follower già nel pomeriggio con stories sibilline. Aveva postato il video di un viaggio in auto insieme a sua madre Veronica Cozzani e al compagno. Non ha svelato la destinazione, ma la faccia tesa di Spinalbese non lasciavano dubbi sul fatto che fossero diretti all’ospedale di Padova. Lì Luna Marì è venuta alla luce qualche ora dopo.