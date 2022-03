Benzina, i 10 distributori più economici di Napoli. Gli effetti del decreto “taglia-prezzi”

Dopo aver visto schizzare il costo della benzina ben al di sopra dei 2 euro al litro, finalmente, a partire da oggi 23 marzo, entra in vigore il decreto “taglia-prezzi”. Ciò, sostanzialmente, significa che per i prossimi 30 giorni la benzina costerà meno. Infatti, con un calo di circa 25 centesimi al litro, torneremo al prezzo pre conflitto in Ucraina. Questo, grazie ad una temporanea riduzione delle aliquote di accisa applicate ai carburanti. L’intervento emergenziale, messo a punto dai ministeri delle finanze e della transizione ecologica, fornisce anche una nuova “classifica”. Ecco, quindi la lista dei dieci distributori – tra marchi e pompe bianche – più economici dove fare rifornimento a Napoli. Stilata secondo i dati forniti dall’Osservaprezzi del Mise aggiornati agli ultimi due giorni.

I distributori dal decimo al sesto posto

Al decimo posto si piazza la stazione di servizio De.Ma Petroli srl – pompa bianca – di via delle Repubbliche Marinare 36, che vende la benzina a 1,739 euro al litro. Si stabilizza a 1,719 euro al litro invece la benzina distribuita dall‘IP 45371 di via Petrarca 133. 0,010 euro in meno per il punto Esso – Vitullo s.a.s. di Patrizia Tesorone, collocato in via Caserta al Bravo 8: 1,709 al litro. Stesso prezzo, per chiudere la metà inferiore della classifica, per i distributori PV5 Esso di via Galileo Ferraris 128 – ma solo self service – e l’Easy service EnerGas di viale della Liberazione.

I primi cinque distributori più economici

Infine, ecco le prime cinque stazioni di servizio più economiche del capoluogo campano. In questa occasione, i distributori si contendono il podio offrendo il carburante allo stesso prezzo. Il costo è di 1,699 euro al litro. Mentre i distributori che mettono a disposizione questo prezzo sono: Natale carburanti situato a via Cinthia, Totalerg Boiano di via Cassiodoro 20, e infine i tre distributori marchio IP che si trovano a via Andrea Doria, via Traiano e via Cavalleggeri Aosta.