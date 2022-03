Gravissimo lutto per Carmelo Zappulla, morto il fratello: “Che Dio lo tenga per mano!”

Gravissimo lutto per il cantante Carmelo Zappulla è scomparso il fratello Santino. A dare il triste annuncio è lo stesso artista sulla sua pagina facebook. Poche ma sentite parole per annunciare un dolore di quelli fortissimi: “Poco fa mio fratello Santino ci ha lasciato… che Dio lo tenga per mano!”.

Solo poche ore fa l’artista aveva salutato i fan della Germania. Nei primi giorni di aprile infatti Carmelo Zappulla ha in programma tre tappe per salutare gli italiani che per i motivi più disparati si trovano a vivere in terra tedesca. Sono però numerosi i fan “indigeni” che apprezzano le sue melodie. Migliaia i messaggi di cordoglio che immediatamente stanno inondando il web. L’ondata di affetto dei fan è davvero commovente.

CARMELO ZAPPULLA

Cantante partenopeo, conosce il suo primo successo nel 1979 con “Pover’ammore”, brano dedicato alla moglie scomparsa. Il brano, firmato da Nino D’Angelo, fu interpretato per la prima volta da Mario Trevi. Tre mesi dopo Zappulla incide il brano, che vende un milione e mezzo di copie. Zappulla porterà poi il brano in teatro, con una sceneggiata omonima scritta da Alberto Sciotti, e nel 1983 il brano passa al cinema, con la regia di Vincenzo Salviani: Pover’ammore è anche il debutto cinematografico di Zappulla. Nel 1982 tornerà al cinema con Pronto… Lucia, con la regia di Ciro Ippolito. L’anno successivo girerà Laura… a 16 anni mi dicesti sì, con la regia di Alfonso Brescia, e Zampognaro innamorato di Ciro Ippolito, con Giacomo Rondinella e Angela Luce.

Agli inizi degli anni ’90 fu incolpato di essere il mandante dell’omicidio dell’amante della madre, morta un anno prima. Rimase latitante per tre anni ma fu infine assolto nell’agosto 1993. Dopo aver scritto il libro autobiografico “Quel ragazzo della Giudecca. Un artista alla sbarra” nel 1998, nel 2016 gira il film Il ragazzo della Giudecca di Alfonso Bergamo, con Tony Sperandeo, Franco Nero e Giancarlo Giannini.