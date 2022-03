Convince i genitori a comprare il cane, la piccola Bella uccisa sbranata a 17 mesi

Ha perso la vita dopo essere stata aggredita da un cane all’interno della casa in cui viveva insieme alla propria famiglia. Bella-Rae Birch è morta a 17 mesi, a St Helen’s Merseyside, nel Regno Unito, lunedì sera. Le dinamiche del macabro incidente però non sono ancora chiare. I genitori sono sotto choc, mentre la comunità ha avviato una raccolta fondi per pagare le spese del funerale.

Stando a quanto emerso, il cane che ha ucciso la piccola era stato acquistato circa una settimana fa per far felice la bambina. Non è chiaro, però, se la razza dell’animale a quattro zampe faccia parte della lista di quelle pericolose e illegali ai sensi del Dangerous Dogs Act. A quanto pare si tratterebbe di uno Staffordshire Bull Terrier o un Pitbull Terrier. Bella-Rae Birch, che aveva festeggiato il suo primo compleanno nel mese di ottobre, è stata letteralmente sbranata ed è morta in ospedale a causa delle ferite riportate. Il cane abbattuto a seguito dei fatti.

«Chiediamo che ora ci sia concesso un po’ di spazio e tempo per venire a patti con la tragica perdita della nostra tanto amata Bella-Rae. Ci mancherà tristemente, ma non la dimenticheremo mai», è l’appello dei genitori riportato dal Mirror.