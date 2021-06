Tornano a salire i contagi in Campania, quasi 100 positivi in 24 ore: il bollettino

È stato pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 22 giugno. Sono 94 i positivi del giorno su 7.357 tamponi effettuati. Si sono registrati, purtroppo, 5 decessi (*2 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

occupati: 274

Pericolo nuova ondata ad ottobre, De Luca accusa la movida ‘irresponsabile’

Vincenzo De Luca tornare a puntare il dito contro la movida nel caso in cui arrivi una nuova ondata di contagi covid ad ottobre. Concetto ribadito stamattina dal presidente della Regione Campania è intervenuto alla presentazione della terza edizione di Napoli città libro. “Qualcuno ha detto addirittura che senza la mascherina verranno turisti in allegria. A me pare il contrario: i turisti vengono quando sono sicuri che c’è una società responsabile, non scapigliata e perduta nella movida irresponsabile che ci porterebbe, e ci porterà se sarà irresponsabile, a un nuovo calvario nel mese di ottobre“, dichiara De Luca.

Ieri sera il ministro Roberto Speranza ha annunciato la fine dell’obbligo di mascherina all’aperto. La data indicata è stata il 28 giugno ma il Governatore ironizza sulla nuova disposizione: “La riapertura della nostra società non è impedita dall’uso responsabile della mascherina. Ho assistito in queste ore a un dibattito demenziale, è sembrato che abbandonare la mascherina fosse come completare lo sbarco in Normandia o conquistare la costituzione democratica. Un dibattito totalmente idiota. La mascherina serve a proteggere innanzitutto se stessi e le proprie famiglie“.