Covid in Campania, stabile l’indice di contagio ma aumentano le terapie intensive: il bollettino

Resta stabile, in Campania, l’indice di contagio. Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione Campania, sono 3.653 i neo positivi al Covid su 21.152 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari al 17,52%, oggi 17,27%.

Cinque i deceduti nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali lieve aumento di ricoveri in terapia intensiva con 37 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri); continua il calo, invece, in degenza con 615 posti letto occupati (-18 rispetto a ieri). (ANSA).

Covid, addio alla mascherina sui voli europei: dal 16 maggio non sarà più obbligatoria

Stop all’obbligo di indossare la mascherina sui voli nell’Unione Europea dal 16 maggio, a comunicarlo Ecdc e Aesa. Questo è quanto prevedono le nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi pubblicati dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e dall’Aesa (Agenzia europea per la sicurezza aerea). La mascherina resta comunque fortemente raccomandata per chi tossiste o starnutisce. Inoltre, si legge nelle linee guida, “resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19“.

Sebbene i rischi permangano, abbiamo visto che gli interventi e i vaccini non farmaceutici hanno permesso alle nostre vite di tornare alla normalità. E’ importante tenere presente che, insieme al distanziamento fisico e a una buona igiene delle mani, è uno dei metodi migliori per ridurre la trasmissione. Sebbene l’uso obbligatorio della mascherina in tutte le situazioni non sia più raccomandato. Le regole e i requisiti degli Stati di partenza e di destinazione dovrebbero essere rispettati e applicati in modo coerente.

In più, “gli operatori di viaggio dovrebbero avere cura di informare i passeggeri di tutte le misure richieste in modo tempestivo“, ha spiegato il direttore dell’Ecdc Andrea Ammon. “Per molti passeggeri, e anche per i membri dell’equipaggio, c’è un forte desiderio che le mascherine non siano più una parte obbligatoria del viaggio aereo. Siamo ora all’inizio di quel processo. I passeggeri dovrebbero continuare a rispettare i requisiti della loro compagnia aerea. Ma comunque, laddove le misure preventive siano facoltative, prendere decisioni responsabili e rispettare la scelta degli altri passeggeri“, ha a sua volta osservato il direttore esecutivo dell’Aesa Patrick Ky.