Tg1, la conduttrice denuncia: “Costretta in stanza con un collega che soffre di flatulenze”

Dania Mondini, giornalista e conduttrice del TG1, ha denunciato per stalking cinque dirigenti del telegiornale schierandosi contro le loro “punizioni”. In procura il volto noto del Tg di Rai1 ha fatto i cinque uomini dei dirigenti denunciandoli di stalking.

La denuncia di Dania Mondini

Ha del surreale il racconto della giornalista di Rai1 “bullizzata” dai suoi colleghi. Alla Procura infatti Mondini ha denunciato di essere vittima di un episodio di stalking su lavoro, puntando il dito su cinque dei suoi colleghi. Dopo aver elencato i nomi dei colpevoli Dania Mondini ha spiegato il trattamento riservatole.

Pare che i cinque la emarginassero e punissero in qualsiasi modo, mettendola spesso in una situazione di disagio. I fatti non sono ambientati in un’aula scolastica ma in uno studio televisivo giornalistico e i bulli non sono degli adolescenti ma degli uomini in giacca e cravatta. La vittima, Dania Mondini, ha subito i comportamenti dei suoi colleghi colpevoli tra le cose di aver trasformato il suo meritato posto di lavoro in un’ambiente ostile ed invivibile.

I fatti raccontati dalla giornalista risalgono al 2018 e tra i suoi racconti uno su tutti sorprende. Danila Mondini ha infatti confessato che tra gli atti punitivi svolti nei suoi confronti vi è stata la scelta di metterla in stanza con un particolare collega. Il collega in questione soffre notoriamente di flatulenze, motivo per cui i cinque decisero di dare a Mondini quella stanza in particolare. Il gesto mostra una totale mancanza di rispetto sia per la giornalista vittima degli scherzi immaturi che sembrano provenire da una mente ben più giovane di quella di un dirigente Rai, nonché al collega in questione evidentemente preso di mira per la sua particolare condizione.

La scelta del Procuratore generale

Mondini ha però rifiutato da subito la condivisione della stanza, questo però, da come lei stessa racconta, ha portato ad altri “dispetti”. Aggressioni verbali esagerate per minimi errori così come l’assegnazione di servizi “brevi e banali“. Dania Mondini spiega come questi comportamenti le hanno causato svariati problemi di stress. Al vaglio della Procura anche i referti medici a testimonianza degli effetti sulla salute della giornalista. Le indagini condotte hanno portato all’ascolto di sei colleghi. Cinque di questi hanno negato qualsiasi azione, mentre uno ha confermato la versione di Mondini.

La Procura all’inizio ha archiviato il caso per stalking, rinviando la decisione per mobbing. Ma poi il procuratore generale Marcello Monteleone si è impossessato dell’inchiesta. Allontana così il pm e decide per l’incriminazione per stalking. I dirigenti incriminati dovranno ora con molta probabilità affrontare un processo.