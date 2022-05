Clan Sibillo, Vincenza Carrese rompe con il suo passato criminale:«Mi dissocio»

Un vero e proprio terremoto tra i vicoli di Napoli. Vincenza Carrese, compagna di Pasquale Sibillo, ha deciso di rompere con il suo passato criminale. La notizia riportata da Luigi Nicolosi sulle pagine de Il Roma. La donna ha inviato una lunga missiva alla Procura di Napoli e ai giudici della prima sezione penale davanti ai quali è imputata per manifestare la sua volontà di rompere con il suo trascorso criminale. La donna nella lettera dichiara:«Durante la mia detenzione ho compreso gli errori commessi, soprattutto quello di aver contratto un matrimonio sbagliato al quale sto ponendo fine. Ammetto di aver fornito droga ad alcune piazze di spaccio, come si evince anche dalle intercettazioni telefoniche e ambientali». La donna era finita in manette nel maxi blitz del novembre del 2019 insieme ad altre diciotto persone, tra cui l’ormai quasi ex marito Pasquale Sibillo: le persone arrestate rispondevano, a vario titolo, di associazione mafiosa e di aver organizzato un imponente giro di spaccio nel centro storico di Napoli e nel carcere di Secondigliano. La Carrese nelle scorse settimana ha lasciato il carcere di Latina ed è finita ai domiciliari.