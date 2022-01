L’ombra della zona gialla sulla Campania, oggi altri 13mila positivi: aumentano i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Covid in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 13.107 positivi su 83.720 tamponi esaminati, 1.292 in più di ieri con 21.788 test processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 15,65% dei test, più di quattro punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era all’11,20%.

Se sale a 8.599 il numero di vittime con i 25 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.085 ricoverati con sintomi, 54 in più di ieri, e 77 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.

Riapre la scuola in Campania, il Tar annulla l’ordinanza di De Luca: si torna in presenza ad infanzia, elementari e medie

Il Tribunale Amministrativo della Regione Campania ha accolto il ricorso del Governo e di alcuni cittadini contro l’ordinanza n.1/2021 della Regione Campania che stabiliva lo stop alle lezioni in presenza, fino al 29 gennaio, per le materne, elementari e medie.

Il ricorso del Governo arriva dopo le parole del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi che, al TG3, aveva definito l’ordinanza emanata il 7 gennaio “illegittima”: “La scelta della Campania? Sbagliata e illegittima. I nostri tecnici stanno trovando il modo di impugnare questa norma”.

Il presidente della Regione Campania, su La Repubblica, invece, aveva difeso il provvedimento varato: “Non abbiamo chiuso proprio niente. Al di là di ideologismi e parole al vento, il motivo del contendere è solo questo: Dad per tre settimane per le medie e le elementari, per consentire una più vasta vaccinazione infantile e per scavallare il picco di contagi previsto per gennaio”.