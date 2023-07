Bomba d’acqua in Lombardia, 58enne muore travolta dall’albero

PUBBLICITÀ

Una di 58 anni è morta a Lissone mentre stava andando al lavoro. La tragedia si è verificata in via Braille dove è stata colpita da un albero crollato sulla strada all’improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e vigili del fuoco, unitamente alla Protezione Civile. I paramedici hanno accertato che fosse già deceduta al loro arrivo, ma quando sono riusciti a liberarla, hanno tentato comunque di rianimarla, purtroppo senza successo.

MALTEMPO IN LOMBARDIA, IL SALVATAGGIO

A Monza verso le ore 14.00 di lunedì 24 luglio si è’ abbattuta una violenta tempesta caratterizzata da pioggia intensa, grandine e raffiche di vento, che creavano numerosi disagi in diverse aree cittadine. I poliziotti delle Volanti avendo intuito i pericoli in cui potevano incorrere i cittadini e sapendo che il sottopasso di via casati Monza in caso di pioggia abbondanti dia allaga con l’acqua che raggiunge i tre o quattro metri di altezza, si recavano presso il suddetto sottopasso. Gli agenti appena giunti notavano una persona annaspare nell’acqua cercando disperatamente di restare con la testa fuori per respirare, scomparendo poco dopo nel sottopasso allagato. I quattro agenti non esitavano a tuffarsi riuscendo a prendere la persona, risultata essere una 64ENNE monzese ed a portarla fuori dall’acqua. Qui la signora piangendo abbracciava gli agenti e raccontava loro che poco prima nella sua abitazione sita al pian terreno rispetto al sottopasso, aprendo la porta che da nel giardino, scivolava venendo risucchiata dal flusso dell’acqua precipitando nel vuoto per circa 10 metri e finendo nel sottopasso allagato ricolmo di oltre tre metri d’acqua, iniziando ad annaspare rischiando di morire annegata.

Provvidenziale l’intervento dei poliziotti delle volanti che conoscendo la criticità del sottopasso di via casati di iniziativa di erano recati li e salvando la vita alla signora monzese. La stessa e’ stata quindi accompagnata all’ospedale San Gerardo di Monza, dove le condizioni complessive di salute della donna sono risultate buone.

I poliziotti, dopo aver salvato la 64ENNE monzese, soccorrevano un autotrasportatore rimasto bloccato nello stesso sottopasso con l’acqua che ormai stava allagando anche l’abitacolo del mezzo, mettendolo al sicuro.