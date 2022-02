Bonus da 500 euro in scadenza: chi lo può avere e dove spenderlo

Scade oggi lunedì 28 febbraio il termine per spendere il Bonus Cultura per tutti coloro che nel 2022 hanno già compiuto o compiranno 20 anni. Ma cos’è e chi ne ha diritto?

Cos’è il Bonus Cultura 18app

È un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani. L’iniziativa, realizzata a partire dal 2016, è ora alla sua quinta edizione, dedicata ai ragazzi nati nel 2002.

Il Bonus Cultura è uno speciale bonus di 500 euro riconosciuto esclusivamente a chi ha 18 anni: la misura è stata resa strutturale con la Legge di Bilancio 2022.

Chi lo può richiedere

Si può richiedere al compimento dei 18 anni e poi c’è una finestra temporale più ampia per spenderlo. Possono usufruire del Bonus Cultura 18app tutti i ragazzi che abbiano compiuto 18 anni nel 2020, purché siano residenti in Italia o in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità.

Tutti i nati nel 2002, cioè coloro che nel 2022 compiono 20 anni, hanno ancora fino ad oggi la possibilità di spendere il voucher. Il Bonus deve essere stato richiesto entro il 31 agosto 2021.

Dove e per cosa si può spendere

Il Bonus Cultura può essere utilizzato sia per acquisti in negozi fisici che online. Ecco l’elenco:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per “spettacoli dal vivo” si intendono produzioni di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo);

libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione). E’ possibile acquistare singole opere audiovisive (ad es. film), distribuite su supporto fisico o in formato digitale. Sono escluse le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere. Non è possibile acquistare abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono prodotti audiovisivi. Le opere, in ogni caso, devono essere tutelate dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinate al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione, nonché commercializzate nel rispetto della normativa vigente

biglietti di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di lingua straniera;

prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione.

abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto. Non è tuttavia possibile comprare più di una unità di uno stesso bene o servizio: ad esempio, non potete acquistare più biglietti per uno stesso spettacolo al cinema o più copie dello stesso libro.

Qui trovate l’elenco completo di tutti gli esercenti aderenti, sia fisici che online.

Come ottenerlo

Chi ha compiuto 18 anni nel 2020 aveva tempo fino al 31 agosto 2021 per registrarsi sul sito www.18app.italia.it, che è anche l’unico strumento digitale per gestire i propri buoni spesa, da utilizzare come detto entro il 28 febbraio 2022.

Attenzione perché la 18app non si trova negli app store comunemente utilizzati per i telefoni. 18app è un’applicazione web raggiungibile soltanto dal sito ufficiale, che permette agli esercenti di registrarsi al servizio e offrire la vendita dei beni previsti dalla normativa ai 18enni; e ai 18enni di generare i buoni per l’acquisto dei beni offerti dagli esercenti registrati al servizio.

Per richiedere il Bonus Cultura è necessario registrarsi, come detto, a 18app. Come? Ecco i passaggi:

entrate nella homepage http://www.18app.italia.it, utilizzando le vostre credenziali SPID, e autorizzate l’accesso a 18appconfermate i vostri dati visualizzati e accettate le condizioni d’uso

vi verrà inviata una email di conferma dell’esito positivo della registrazione ad avvenuto completamento della procedura

una volta completata la registrazione, potrete visualizzare il vostro portafoglio e spendere il Bonus Cultura 18app.

Se non avete uno smartphone o un pc potete comunque iscrivervi a 18app utilizzando un altro computer, magari da un amico o presso una biblioteca scolastica o pubblica.

E’ possibile iscriversi tramite qualsiasi computer, tablet o telefono collegati ad internet (la connessione alla Rete è dunque necessaria).