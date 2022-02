Mary scomparsa da Napoli 15 anni fa, la sua auto ritrovata ai Ponti rossi

Maria Chiaiese, chiamata Mary, non è stata dimenticata. Dopo la misteriosa scomparsa, ora è anche Carmine, lo zio di lei, a lanciare un affettuoso appello a Chi l’ha visto? e nella speranza che la donna possa essere ritrovata. L’appello durante l’ultima puntata del programma Chi l’ha visto? ‘Se puoi ti prego, dacci notizie. Ti voglio bene’, sono le parole commosse che lo zio Carmine pronuncia nel nuovo promo diffuso da Rai 3 nel programma condotto da Federica Sciarelli. Dalla scomparsa della donna, sono passati più di 15 anni. All’epoca della scomparsa, da Napoli, si è allontanata dal negozio del padre e non ha più fatto ritorno. Che fine ha fatto? E perché la sua auto fu trovata in zona Ponti Rossi? Ad oggi il giallo sembra ancora irrisolto.