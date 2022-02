Napoli piange Biagio, morto lo storico vigile: «Eri il simbolo del Vomero»

Giorni di dolori quelli che vive la comunità del Vomero. Biagio, storico vigile urbano e simbolo del quartiere di Napoli, ha perso la vita. Il suono del suo fischietto – ricorda chi lo conosceva sui social – era un richiamo che, seppur fermo, risultava gentile tra piazza Vanvitelli, via Scarlatti e via Bernini.

Il post di dolore su Facebook per Biagio

«C’è chi è vomerese perché è nato al Vomero. C’è chi è Vomerese perché deve riempirsi la bocca. C’è chi è Vomerese perché gli amici che abitano da altre parti lo identificano così. C’è chi è Vomerese perché vuole difendere il proprio quartiere dall’imbarbarimento. E poi c’era lui, Vomerese DOC ed Emerito.

Chiunque sia passato almeno una volta per Piazza Vanvitelli lo ha incontrato ed ha avuto modo di relazionarsi con lui. Quando fischiava sapevi già che non potevi fare quello che stavi facendo. Ti guardava storto e già aveva il blocchetto delle contravvenzioni in mano, salvo poi, qualche volta, girarsi dall’altro lato giusto il tempo di farti allontanare. Se si avvicinava, però, non c’erano santi. Te ne dovevi andare perché intralciavi il traffico.

Con la pioggia o col sole, con il freddo o col caldo, lui era a Piazza Vanvitelli. Ha sapientemente gestito la transizione da via carrabile ad isola pedonale di Via Scarlatti. Il giorno che andò in pensione tutti videro da subito la differenza. Lui, del Vomero, era il vero simbolo e riferimento. Persone come lui non torneranno. Nessun suo collega si relazionerà con noi come faceva lui. Nessuno faceva sentire vicino il comando della Polizia Municipale come sapeva fare Biagio. Resterai sempre nel nostro ricordo di Vomeresi DOC».