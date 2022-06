Blocco dei bonus edilizi, Federproprietà Napoli aderisce alla protesta

I bonus edilizi istituiti dal governo Conte II hanno subito un pesante stop grazie alle continue modifiche volute dall’Esecutivo di Mario Draghi con la scusa di evitare truffe. Uno stop che, però, sta causando difficoltà economiche a migliaia di cittadini, imprese e professionisti che avevano aderito alla misura volta a rilanciare l’efficientamento energetico e l’economia. Le associazioni Atc, Confedercontribuenti, A.L.A.C. e Anaci hanno deciso di manifestare organizzando un corteo per domani mattina con partenza da Piazza della Borsa a Napoli alle ore 10. Alla protesta ha deciso di aderire anche Federproprietà Napoli che da mesi sta denunciando le difficoltà create dal «governo dei migliori». «La sensazione, ha dichiarato il Presidente on. Luciano Schifone, è che si sia voluto, con le continue modifiche, mettere una pietra tombale sul provvedimento impedendo l’accesso alla misura. Federproprietà Napoli invita associati e simpatizzanti a partecipare per accendere una luce sul grave pericolo che invece tantissimi media nascondono».