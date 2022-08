Domani partono le richieste per il bonus trasporti, pubblicati i requisiti

Da domani 1 settembre dalle ore 8 sarà possibile inoltrare la domanda per ricevere il bonus trasporti, istituito per aiutare l’ambiente e “le tasche” dei più giovani. Il contributo permetterà di poter ricevere un abbonamento mensile o annuale per i trasporti pubblici. C’è un apposito sito messo a disposizione dal Ministero del Lavoro grazie al quale sarà possibile presentare le istanze.

Il contributo per i trasporti pubblici dovrebbe favorire rispondere a due istanze che al momento sono molto “a cuore” alla politica italiana, e non solo. Il primo è la sostenibilità: aiutare l’ambiente cercando di muoversi quanto più possibile con l’ausilio dei mezzi pubblici. Il secondo è il sostegno a studenti e lavoratori redendo meno “amaro” il rientro a scuola ed in ufficio.

Chi sono i beneficiari del Bonus Trasporto e come attivarlo

I beneficiari del bonus trasporti sono tutte le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito inferiore ai 35.000 euro. La richiesta d’agevolazione può essere effettuata per se stessi o per un beneficiario minore a carico. Per poter inoltrare la domanda è necessario possedere lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) ed è inoltre necessario indicare il codice fiscale del beneficiario. Nella domanda dovrà anche essere indicato il Gestore del servizio di trasporti con il quale si intende effettuare l’abbonamento.

La richiesta dovrà essere effettuata sul sito bonustrasporti.lavoro.gov.it. e il valore dell’incentivo non potrà superare i 60 euro. Il Ministero specifica inoltre che: “Il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale“. Il bonus non è cedibile e non inciderà nel calcolo ISEE.

Il portale dal quale sarà possibile effettuare la domanda specifica che: “Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo“. Per ottenere il contributo non è necessario l’ISEE, nel modulo d’applicazione online sarà infatti possibile attraverso la spunta di un’apposita casella l’auto certificazione. Sarà possibile richiedere un solo buono eventuali ulteriori richieste richiedono un solo accesso. Gli accessi saranno regolati da un sistema di coda automatico e le erogazioni seguono l’ordine d’arrivo delle domande.

Il contributo coprirà il 100% della spesa dell’abbonamento entro il massimo di 60 euro e non sarà applicabile ai servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.