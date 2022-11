Bruno Carbone catturato a Dubai, latitanza finita per il narcos della camorra

Bruno Carbone è stato arrestato a Dubai, considerato uno dei maggiori narcotrafficanti napoletani. Carbone era latitante dal 2003, quando era stato condannato a 20 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti lungo la rotta Spagna-Napoli-Catania.

Per anni avrebbe gestito il rapporto con i colombiani, avrebbe rifornito di droga diversi clan clan di camorra, dai Nuvoletta ai Ciccarelli di Parco Verde, fino ai clan del Rione Traiano. E’ stato catturato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli all’interno dell’aeroporto internazionale della capitale emiratina e potrebbe essere estradato in Italia già oggi. Quando è stato fermato, era in possesso di un documento falso.

Lo scorso 7 ottobre una nuova ordinanza di custodia cautelare venne emessa contro Bruno Carbone e Raffaele Imperiale. I due super-narcos di origine napoletana sono finiti nel blitz della Procura di Reggio Calabria che ha complessivamente portato all’arresto di 36 persone, 34 in carcere e 2 ai domiciliari. Entrambi hanno fatto affari con diversi clan della camorra sempre nell’ambito del narcotraffico. Il trafficante originario di Castellammare di Stabia è ritenuto un soggetto di rilievo criminale assoluto. L’organizzazione avrebbe assicurato la logistica del narcotraffico all’interno del porto di Gioia Tauro.

LO SCAMBIO DI PERSONA

Nel 2020 Domenico Alfano, estrano al clan, fu arrestato a Dubai con l’accusa di essere Bruno Carbone. Tramite l’avvocato napoletano inviò delle lettere ai giornali per proclamare la sua innocenza, raccontò la sua disavventura e spiegò che era soltanto un imprenditore che gestiva una pizzeria a Panama. Intanto i carabinieri, ricevuta la comunicazione da Dubai, verificarono le impronte digitali con quelle di Carbone e appurarono che non si trattava della stessa persona. Insomma c’era stato uno scambio di persona.

ESTRADIZIONE DI IMPERIALE

Lo scorso marzo la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha comunicato a questo Ufficio l’avvenuto trasferimento da Dubai all’Italia di Raffaele Imperiale. Disposto un volo di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per trasferire l’altro narcos della camorra.

A Roma gli ufficiali di polizia giudiziaria della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del G.I.C.O. della G.d.F. di Napoli, intervenuti con la collaborazione del S.C.O. e del S.C.I.C.O., provvedevano a notificare ad Imperiale l’ordine di esecuzione della pena detentiva al medesimo comminata per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990.

Per lui anche un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa, sulla base di successive indagini di questo Ufficio in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis c.p. (per condotte contestate come poste in essere sino al 2021), dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli. Ieri il magistrato ha quindi proceduto al relativo, rituale interrogatorio di garanzia.

A Fiumicino, la squadra mobile e il Gico della Finanza gli hanno notificato l’ordine di esecuzione della condanna a 5 anni e 10 mesi per droga e l’ordinanza cautelare per associazione camorristica con il clan degli Scissionisti di Scampia contestata fino al 2021.