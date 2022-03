Bus con profughi ucraini si ribalta, morta una ragazza

In fuga dalle bombe di Vladimir Putin, viaggiavano dall’Ucraina all’Italia alla ricerca di una normalità che la guerra ha cancellato alla fine di febbraio. Ma il loro viaggio della speranza si è trasformato in un dramma. Un autobus con a bordo una ventina di persone, tutte di nazionalità ucraina, si è ribaltato per cause ancora da accertare sulla A14 Bologna-Taranto. L’incidente è avvenuto domenica mattina al chilometro 101, corsia sud, all’altezza di Forlì, poco prima delle 6.45, nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco che hanno operato sul posto, una persona sarebbe morta, mentre sono rimasti illesi o leggermente feriti gli altri ventuno passeggeri.

Incidente oggi A14 Forlì: bus con profughi ucraini si ribalta

Il veicolo è finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi. Nell’incidente è morta una persona rimasta incastrata, a quanto appreso, sotto il mezzo uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli. Il pullman era diretto a Pescara, presumibilmente verso una struttura di accoglienza. La vittima è una donna: si tratterebbe di una madre di due bambini, che sono stati presi in carico dai servizi sociali di Cesena. Entrambi sono stati trasportati per accertamenti nel reparto di pediatria dell’ospedale “Maurizio Bufalini”, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. A quanto pare saranno affidati a familiari che si trovano a Pesaro.

Altre cinque persone sono state trasportate all’ospedale “Infermi” di Rimini per le cure del caso. Dopo gli accertamenti sanitari, è stato fatto arrivare un altro mezzo per continuare il viaggio, mentre i vigili del fuoco hanno recuperato quello coinvolto nell’incidente. Nel tratto interessato si transita sulla corsia di sorpasso e non si registrano particolari disagi al traffico. Nel video qui sotto, i vigili del fuoco impegnati con due autogru per sollevare il mezzo ribaltato.