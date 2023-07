Caldo torrido, arriva l’anticiclone killer ‘Cerbero’ in Italia: “In pericolo organi vitali e cervello”

PUBBLICITÀ

A causa dell’imminente ondata di caldo trasportata dall’anticiclone Cerbero sarà necessario, secondo le raccomandazioni degli specialisti, evitare prolungate esposizioni la sole. In caso contrario si rischiano gravi danni agli organi vitali, tra questi anche il cervello.

Il caldo e i danni che può arrecare

Constatando l’imminente e devastante arrivo dell’anticiclone Cerbero si spiega il caldo attuale e persistente. Sulla base di ciò si prevedono ulteriori giornate calde e afose. Si registrano in Italia temperature al di sopra dei 40°. Un caso particolare è quello della Sardegna che sarebbe propensa a raggiungere anche i 48°. Dinnanzi a questa nuova e, talvolta, sopravvalutata evenienza sarbbe opportuno predisporre delle misure di precauzione ed evitare l’esposizioni alle ondate di calore.

A rischio i soggetti fragili

Secondo numerosi studi, infatti, un esposizione contigua e non monitorata da attenuatori del caldo potrebbe arrecare gravi danni al cervello e ad altri organi di vitale importanza. Questo è il messaggio che la Società italiana di medicina ambientale (Sima) si propone di trasmettere alla popolazione italiana. L’intento è quello di tutelare: bambini, anziani, persone affette da specifiche patologie e in generale tutti quei soggetti fragili per un motivo o per un altro

Anticiclone Cerbero: non è da sottovalutare

I metereologici, visionati gli effetti del caldo insopportabile, hanno intravisto un’ondata il cui potenziale è afferente all’anticiclone africano. Questi hanno denominato il flusso afoso con il nome di una figura mitologica considerata la comunanza del calore che li contraddistingue. La denominazione in questione è Cerbero. Con questo nome si fa riferimento alla figura di un cane mostruoso a tre teste che Dante pose nella prima cantica della Divina Commedia.

Secondo i chiarimenti del meteorologo Stefano Rossi la correlazione sarebbe calzante perché alcune descrizioni del caldo rovente proveniente dall’inferno di Dante, dove risiede Cerbero, coincidono con le ondate di calore dall’anticiclone, in più sussiste un altro elemento peculiare di similitudine. Le tre teste della figura mitologica, infatti, andranno ad identificare le tre fasce climatiche in cui l’Italia verrà divisa. Vi saranno 37-38 gradi nella Pianura Padana e nelle grandi città come Roma e Firenze. Entro mercoledì le isole potrebbero raggiungere e superare i 40°. Infine in Sardegna si potrebbe arrivare ai 48° mentre in Sicilia ai 45°.