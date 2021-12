Calvizzano, crisi amministrativa: il sindaco Pirozzi rischia la poltrona

Settimana decisiva per la crisi politica amministrativa a Calvizzano. Il sindaco Giacomo Pirozzi si trova ad affrontare un momento complesso da cui potrebbe dipendere il futuro del suo percorso di guida della casa comunale. A luglio scorso già erano stati avvertiti i primi segnali di malcontento tra le fila della maggioranza. Ad appena un anno e tre mesi dalle elezioni, Pirozzi si ritrova a fare i conti con un terremoto interno. La squadra del primo cittadino risulta poco compatta. La fascia tricolore ha fatto appello ancora una volta alle forze politiche di opposizione per il proseguo del suo percorso.

Le posizioni della minoranza

Le forze politiche di minoranza hanno un ruolo centrale nell’eventuale superamento della crisi amministrativa. Oscar Pisani ha ribadito: “Questa opposizione, assieme al dottor Santoapolo, ha sempre collaborato in maniera costruttiva. Abbiamo mantenuto sempre la nostra direzione credendo fortemente nel nostro operato e nella tesi alla realizzazione dei programmi elettorali”. L’opposizione apre uno spiraglio: “Nel rispetto del nostro elettorato e delle nostre idee politiche, occorrerà dapprima un confronto all’interno dei nostri gruppi e poi un dialogo tra le forze di opposizione. Ciò che più preme all’opposizione è la reale condivisione di un programma per dare concretezza. Tutto per rendere sinergico ciò che fino a poco fa era divergente. Se si riuscirà a trovare convergenza e collaborazione, Calvizzano avrà superato questa triste parentesi”.

Anche il consigliere della minoranza Giuseppe Santopaolo è intervenuto sulla crisi politica: “Non sono ancora in grado di dire se riusciremo a fare un accordo. Ho un’altra riunione mercoledì con i miei. Poi incontreremo il sindaco. E’ presto per dire che faremo un accordo. Dopo la riunione avremo una posizione ufficiale. Nella riunione faremo il punto della situazione. Il sottoscritto non ricoprirà nessun ruolo in un’eventuale giunta futura, questo lo voglio dire a scanso di equivoci”.