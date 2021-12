Campania, altri 3 giorni di allerta meteo ma il 2021 si concluderà con sole e caldo

La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 20 di oggi, lunedì 27 dicembre e fino alle 12 di domani, martedì 28 dicembre su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro). Si prevedono precipitazioni sparse, rovesci o locali temporali, puntualmente anche intensi. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. Considerate le valutazioni del Centro Funzionale e la possibile evoluzione del quadro meteo, si raccomanda di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile regionale e di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti.

Anticiclone in rinforzo verso Capodanno: la tendenza meteo

Nella mattinata di giovedì 30 ottobre le Alpi orientali saranno coinvolte dagli effetti residui della perturbazione transitata mercoledì, con tempo in miglioramento nella seconda parte della giornata. Nel frattempo tutto il Paese osserverà gli effetti dell’espansione di un potente anticiclone, che determinerà condizioni meteo stabili almeno fino al weekend di Capodanno.

In particolare, giovedì le schiarite avranno la meglio in gran parte dell’Italia, con l’eccezione di un po’ di nuvole residue al Sud e in Sicilia e di nebbie in Val Padana. Le temperature aumenteranno ulteriormente.

La fase anticiclonica dovrebbe raggiungere l’apice proprio nel periodo di Capodanno, con condizioni meteo stabili ovunque fra il 31 dicembre e i primi giorni del 2022. Aumenteranno ulteriormente le temperature, che in particolare sulle Alpi potranno spingersi anche di 10-15 gradi al di sopra della media stagionale. L’anomalia sarà meno marcata nelle zone interessate dalle nebbie, che localmente saranno anche fitte e insistenti e contribuiranno a mantenere le temperature su valori un po’ più bassi.