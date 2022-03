La Campania torna a sorridere, nessun decesso covid in 24 ore

Oggi la Campania torna a sorridere alla luce dell’assenza dei decessi covid. Nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi sono 7.471 i nuovi positivi al Covid su 44.264 test eseguiti. Quindi il tasso di incidenza scende ancora e si attesta al 16,87% dal 17,82% precedente. L’occupazione dei posti letto aumenta in terapia intensiva (42, più 1 rispetto a ieri) e in degenza, con 656 ricoverati (+9).

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi: dati aggiornati alle 23.59 di ieri

Positivi del giorno: 7.471 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 6.385

Positivi al molecolare: 1.086

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 44.264

di cui:

Antigenici: 32.145

Molecolari: 12.119

Deceduti: 0

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 610

Posti letto di terapia intensiva occupati: 42

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 656

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

L’OCCUPAZIONE DEGLI OSPEDALI

Resta stabile l’occupazione negli ospedali l’occupazione dei posti da parte dei malati di Covid con valori fermi al 5% per le terapie intensive e al 14% per i reparti di area non critica. Un anno fa, secondo l’analisi dell’Agenas i valori erano rispettivamente al 40 e al 43%.

Sono quattro però le regioni che vedono sui dati aggiornati a ieri sera un aumento di pazienti nelle intensive. Fra queste c’è la Campania che segna un aumento del 2% raggiungendo il 7% di occupazione, seguita dalla Calabria (+1; 8%), Friuli Venezia Giulia (+1; 2%) e Trento (+1; 2%). Diminuisce l’occupazione delle intensive di un punto in Emilia Romagna, Puglia, Sicilia e Veneto. Per le aree non critiche si registra una crescita in Basilicata (+2; 29%), sempre in Campania (+1; 16%) e Bolzano (-3; 11%).