La Campania brucia d’estate, registrati 399 incendi in 2 mesi

L’incendio divampato a San Giovanni a Piro su 4 ettari di vegetazione si aggiunge alla triste lunga lista di 399 incendi boschivi in Campania dall’inizio dell’estate. In provincia di Salerno un elicottero della Protezione Civile della Regione Campania, un canadair e un elicottero della flotta nazionale sono in azione per cercare di domare le fiamme che stanno minacciando i 4 ettari di San Giovanni a Piro.

A coordinare l’attività la cabina operativa in raccordo con il sindaco, presenti sul posto inoltre anche squadre di volontari regionali e della locale Comunità montana nonché il Direttore operazioni spegnimento dei Vigili del Fuoco. La buona notizia è che al momento nessuna abitazione è minacciata dalle fiamme. Quello di San Giovanni a Piro non è pero l’unico incendio al momento in atto nel Cilento. A Montecorice sta operando un altro elicottero regionale coordinato dalla Protezione civile della Campania e dal Direttore operazioni spegnimento della locale Comunità montana.

I numeri degli incendi in Campania

Sono 399 gli incendi divampati in Campania dal 15 giugno, da quando quindi ha avuto inizio il periodo di massima suscettività incendi. Di questi quasi 125 hanno necessitato dell’intervento di sette elicotteri del servizio regionale oltre che le squadre dell’Antincendio boschivo e dei volontari da terra. Inoltre per 45 di questi è stato necessario anche l’intervento di mezzi aerei dello Stato. Nel complesso sono 184 le missioni portate a termine dagli elicotteri regionali effettuando così quasi 6mila lanci. Ancora più allarmanti i numeri degli incendi e principi d’incendi non boschivi, ben 575.