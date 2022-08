Organizzano le nozze ‘lampo’ a Roma, lei scappa con i soldi prima del volo

Dall’incontro a Londra alla una fuga d’amore per un matrimonio lampo a Roma, sembrava una storia d’amore scandita da un colpo di fulmine degno di un film. Prima della partenza, però, è arrivata l’amara sorpresa, infatti, in aeroporto è fuggita con soldi e bagagli. A volte perdere la testa può essere rischioso, come racconta il The Sun .

Dunque un 40enne l’aveva conosciuta i un locale londinese. Sembrava trattarsi di amore corrisposto, così come emerge dal racconto dell’uomo. Poco tempo dopo l’innamorato le chiede di sposarlo e lei accetta: nozze flash a Roma, senza amici e parenti.

I promessi sposi hanno prenotato il volo e si sono recati all’aeroporto Heathrow. Proprio prima dell’imbarco lui ha fatto una breve sosta in bagno, lasciando bagaglio e soldi a lei. Ma al suo ritorno non ha trovato più nulla: né la futura moglie, né la valigia circa 5mila sterline. A nulla è valsa la segnalazione alla polizia nello scalo, infatti, le ricerche della ragazza sono state inutili.