[VIDEO]. Maxi incendio a Roma, esplodono 50 bombole di gpl: decine di intossicati

Un maxi-incendio si è sviluppato nella zona nord-ovest di Roma tra la via Aurelia fino a Casalotti. Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all’interno dei quali si trovavano anche bombole gpl causando circa 50 diverse esplosioni. Evacuate nella zona diverse famiglie e un centro estivo in quanto le fiamme hanno lambito giardini e palazzine private.

Sul posto sono al lavoro squadre di vigili del fuoco, della Protezione civile e la Polizia di Roma Capitale. Complici le alte temperature e la siccità, a cui oggi si è aggiunto un vento caldo, gli incendi sono segnalati anche Pomezia e la via Anguillarese, in zona Osteria Nuova. In quest’ultimo caso le fiamme hanno lambito il centro di ricerche Enea Casaccia.

Secondo un primo riscotro, si legge su Il Messaggero, una donna e un bambino sono stati trasportati in codice giallo presso il Policlinico Gemelli. Stando a una stima, parrebbe che circa 35 persone – tutte residenti nelle palazzine intorno all’area interessata – siano state visitate in strada dal personale del 118. Quasi tutti presentano sintomi da intossicazione da fumo.

Sul posto, oltre a diverse ambulanze e le forze dell’ordine, sono giunti i vigili del fuoco che stanno tentando di domare le fiamme che si avvicinano pericolosamente alle abitazioni. La causa dell’incedio potrebbe essere legate ad alcune sterpaglie che avrebbero preso fuoco. La nube è visibile anche dal centro di Roma. Alcuni stabili, visto la vicinanza dell’incendio, sono state evacuate. Alcuni cittadini riferiscono di aver sentito anche il rumore di diverse esplosioni.

Video Facebook Stefano Folliero