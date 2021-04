Pubblicità

Vaccini, Campania penalizzata. Furia De Luca contro Figliuolo: “Si tolga la divisa”. Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca è intervenuto nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio. Il Presidente della Campania è tornato a parlare della campagna vaccinale, delle riaperture, della situazione dei contagi e sulle scuole. “Abbiamo avuto una settimana di conflitto rispetto alle scelte dell’Esecutivo. Ci sono stati elementi di contraddizioni del Governo Draghi sul mondo della scuola: si ha la sensazione che si affrontano i problemi ideologicamente. Si può dire ai ristoratori apriamo di sera alle 22 e manteniamo il coprifuoco alle 23:30. Se vado al ristorante devo avere il tempo di tornare a casa, poi tutto chiuso. Avremo il coprifuoco ancora molto settimane ma sono necessarie il controllo delle forze dell’ordine“, ha detto De Luca.

DE LUCA CONTRO FIGLIUOLO

De Luca critica duramente il commissario di governo Francesco Figliuolo. Il Governatore della Campania solleva poi una questione di immagine destinata a far discutere: “Si tolga la divisa militare perché sta lavorando da civile. Con quella divisa addosso si rischia di esporre le Forze Armate a polemiche sulla questione del piano vaccini, mi pare una cosa talmente ovvia“.

“Per quale motivo dormite in piedi e non chiedete ad Aifa di valutare il vaccino Sputnik”, questo l’attacco di De Luca a Mario Draghi e al commissario per l’emergenza. “Ovviamente registriamo 200mila vaccini in meno: è un atto di delinquenza politica. E’ inappropriato andare in giro con abiti militari. Questo rischio di determinare problemi delicati perché il comportamento delle forze armate può sfociare nella polemica politica“, conclude il Presidente della Campania.

