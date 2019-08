Campania. Spacciatore con reddito di cittadinanza, scoperto dove vendeva droga e gustava granita

Percepiva il reddito di cittadinanza ma contemporaneamente spacciava droga.

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri ad Acerno (Salerno). Era già stato denunciato per gli stessi reati.

Il 44 enne è stato sorpreso dai militari in un bar mentre gustava una granita di fragola.

Nel frattempo spacciava hashish nello stesso locale. A casa gli sono stati trovati 14 grammi di hashish e un bilancino.

Al termine dell’ udienza di convalida degli arresti domiciliari per spaccio di droga, il giudice – accortosi che il soggetto percepiva il reddito di cittadinanza – glielo ha sospeso.