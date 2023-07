Capodoglio trovato morto alle Canarie, nella pancia aveva un ‘tesoro’ da 500mila euro

PUBBLICITÀ

Lo scorso maggio, sulle coste dell’isola di La Palma nelle Canarie, era stato trovato morto spiaggiato un capodoglio. Oggi, in seguito ai risultati dell’autposia, si è scoperto che all’interno vi era un tesoro prezioso.

Il sospetto del capo dell’istituto di salute animale e sicurezza alimentare dell’Università di Las Palmas, Antonio Fernández Rodríguez, era che l’animale fosse morto in seguito ad un problema digestivo. Per questo motivo ha fatto un’ispezione del colon. “Quello che ho tirato fuori era una pietra di circa 50-60 cm di diametro del peso di 9,5 kg“, ha dichiarato. “Le onde si stavano riversando sul capodoglio. Tutti stavano guardando quando sono tornato in spiaggia ma non sapevano che quello che avevo tra le mani era ambra grigia”, ha aggiunto il patologo al Guardian. L’ambra grigia è un elemento molto raro, anche conosciuto come oro fluttuante. Il valore di quel grumo trovato si aggira attorno ai 500mila euro.

In seguito alla scoperta, l’istituto dove lavora il patologo sta cercando un acquirente a cui vendere il tesoro. Il ricavato andrà in un fondo che aiuta le vittime del vulcano de La Palma del 2021, che ha causato danni per oltre 800 milioni di euro e distrutto centinaia di case e attività commerciali.

Cosa è l’ambra grigia

L’ambra grigia è una sostanza fortemente odorosa prodotta dall’intestino dei capodogli ed è utilizzata per la realizzazione di profumi. La sostanza viene prodotta naturalmente come secrezione biliare per difendere le mucose intestinali del capodoglio dai resti indigesti dei molluschi cefalopodi, di cui i capodogli si nutrono, indurendosi intorno ai residui della digestione ed inglobandoli. Il principale costituente chimico dell’ambra grigia è l’ambreina e l’attrazione che il suo odore esercita è dovuta al grande contenuto di feromone analogamente ad altre sostanze aromatiche di origine animale, come il castoreum. L’ambra grigia viene espulsa naturalmente dal capodoglio attraverso le feci, oppure, in caso di accumuli eccessivamente grandi per essere espulsi attraverso il tratto fecale, viene occasionalmente rigurgitata