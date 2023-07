PUBBLICITÀ

Rapinarono un Rolex da 22mila euro, sgominata la banda di Napoli. Stamattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di Roberto Manco classe 1997, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di rapina aggravata. Le indagini condotte da personale della Squadra Mobile di Napoli hanno consentito di individuare l’uomo accertando che, il 12 Maggio 2022, si era impossessato di un orologio marca Rolex, modello Day Date 18KT Gold, del valore commerciale di 22mila euro circa.

L’oggetti prezioso venne strappato dal polso di un turista straniera in concorso con Luigi Allagrante classe 1988, Vincenzo Buonfanti classe 2000, Luigi Caliano classe 1981 ed Emanuele Esposito classe 1989 già sottoposti, per tale vicenda, alla misura della custodia cautelare in carcere . Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso alla quale sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

