Capri, latte scaduto da 7 mesi: una neonata finisce in ospedale

Inizia a vomitare ininterrottamente così i genitori di una neonata hanno deciso di portarla all’ospedale di Capri per sospetto virus intestinale: le analisi hanno dedotto invece che il malessere era derivato dal latte artificiale scaduto da ben 7 mesi e comprato in un supermercato. Scattata immediatamente la denuncia ai carabinieri.

Latte scaduto da 7 mesi: una neonata finisce in ospedale per due giorni

Nessuna grave conseguenza per la neonata di soli 15 mesi di Capri. In queste ore la mamma ha sporto denuncia ai carabinieri: “Ho comprato quel latte nello scaffale di un supermercato di catena, dove mi rifornisco abitualmente e l’ho fatto senza verificare la data di scadenza. Mai avrei immaginato una simile leggerezza”. Dopo aver assunto il latte compromesso, la bimba aveva iniziato a vomitare ininterrottamente per ore. Così, i genitori avevano deciso di portarla in ospedale presumendo un virus intestinale. Arrivata al pronto soccorso, subito ci si rende conto che la bimba era disidratata. Dopo due giorni di cure, fortunatamente, la piccola si è ripresa ed è tornata a mangiare in modo naturale. “Il pediatra non ha dubbi sul nesso di causalità tra l’assunzione del latte e il malessere”, ha spiegato ancora la mamma.

I carabinieri hanno aperto le indagini, la mamma: “Con la salute dei bambini non si scherza”

I carabinieri hanno aperto le indagini e verificheranno in queste ore eventuali alimenti scaduti ancora in vendita, poi si procederà con le sanzioni: “Non me la prendo con i titolari dell’esercizio commerciale ma con chi doveva vigilare. Con i bambini non si scherza, disattenzioni del genere possono davvero costare grosso”.