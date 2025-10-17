PUBBLICITÀ
Dipendente comunale aggredito a Cardito, la denuncia del sindaco

Redazione Internapoli
Ieri un dipendente del comune di Cardito è stato aggredito da un cittadino nei pressi del municipio. L’episodio è stato denunciato dal sindaco Giuseppe Cirillo. Un fatto inaccettabile, che condanniamo con la massima fermezza. La violenza, in qualsiasi forma, non può e non deve mai essere una risposta. La mia amministrazione sarà sempre al fianco dei dipendenti che, ogni giorno, con impegno e professionalità, garantiscono i servizi essenziali per la nostra comunità. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo piena solidarietà al nostro dipendente e la vicinanza umana e istituzionale in questo momento difficile. Cardito respinge ogni forma di violenza e si riconosce nei valori del rispetto, della collaborazione e del senso civico“, ha concluso Cirillo.

