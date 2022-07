Vite travolte dalla faida di Scampia, luci e ombre sull’omicidio di Carmela Attrice

Le faide hanno avuto una effetto devastante sulla vita sociale di Scampia e Secondigliano, quartieri che hanno pagato un conto salatissimo tra morti innocenti e famiglie distrutte dall’inaudita ferocia dei clan Di Lauro e il cartello degli Scissionisti. Prima dello scontro armato gli esponenti dei due gruppi vivevano sotto l’egida del capoclan Paolo. Ciruzzo ‘o Milionario, però, decise di lasciare il potere ai figli a causa dell’inizio della sua latitanza, ma quella scelta non fu accettata dai suoi storici capi-piazza. Quella rottura passò alla storia come la prima faida di Scampia: un’escalation criminale che si lasciò dietro una lunga scia di sangue.

LA MORTE DI CARMELA ATTRICE

Lo choc arrivò con l’omicidio Carmela Attrice che morì in un agguato condotto nelle Case Celesti il 15 gennaio del 2005, proprio quando stava infuriando lo scontro per il controllo delle piazze di spaccio della droga. L’episodio destò particolare clamore nazionale e internazionale in quei giorni sanguinosi: Carmela fu fatta attirata in trappola con un pretesto e venne uccisa fuori alla sua abitazione con diversi colpi di pistola.

La donna venne incolpata di essere la mamma di Francesco Barone, detto ‘o Russo, che secondo gli uomini dei Di Lauro si stava avvicinando ad un esponente dei Marino, clan che aderì al cartello scissionista. Inoltre la donna non volle lasciare la sua abitazione nelle Case Celesti, ma i Di Lauro decisero tenere in pugno quella zona. La vicenda della vittima fu raccontata nel film Gomorra, forse in una delle scene più strazianti della pellicola. Fu la cantante-attrice Maria Nazionale a prestare la voce e il volto a Carmela.

GLI SVILUPPI GIUDIZIARI SULL’OMICIDIO

La storia dell’omicidio di Carmela Attrice ha, però, un seguito e forse un epilogo ancora tutto da scrivere. Lo scorso maggio infatti sono stati rinviati a giudizio, come mandante ed esecutore materiale, Cosimo Di Lauro e Mario Buono (già condannato per l’omicidio dell’innocente Attilio Romanò, per omicidio Attrice indagato anche Luigi Giannino a sua volta deceduto).

Il nuovo percorso giudiziario si è aperto dopo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia tra cui Pasquale Riccio, ex soldato del clan Abbinante del Monterosa che ha partecipato a diverse azioni di sangue durante gli anni delle guerra che hanno caratterizzato l’area nord: “I ragazzi che sono stati condannati sono estranei a quell’agguato. Da carcerati sono stati abbandonati dai Di Lauro e per questo Gennaro Marino continua a pagarli perché non hanno mai accusato nessuno e non si sono mai tirati indietro, come segno di riconoscenza e fedeltà. Faccio riferimento in particolare a Michele Tavassi che stava nella mia stessa sezione a Santa Maria Capua Vetere“.

Dichiarazioni seguite da quelle di altri collaboratori di giustizia tra cui quelle di Maurizio Prestieri e Rosario Guarino. Prestieri è stato il primo a puntare il dito contro il primogenito di Ciruzzo ‘o Milionario spiegando che: “Cosimo aveva ordinato anche questo omicidio”. Più circostanziato invece il resoconto dell’ex ras della Vanella Grassi secondo cui: “Per quanto riguarda l’omicidio di Carmela Attrice mi dissero che lo specchiettista era stato fatto da un ragazzo chiamato Michelino perché sembra un topolino, piccolo e nero, ma non conoscevano chi aveva composto il gruppo di fuoco. Io invece conosco le persona che spararono perché mi venne detto da Luigi Giannino Cutaletta che mi disse che quelli che erano in carcere per l’omicidio di Carmela Attrice non c’entravano niente, poiché gli esecutori materiali erano lui e Mario Buono“.

L’ARRESTO DEL FIGLIO E LA MORTE DEL NIPOTE DI CARMELA

Nel dicembre 2012 i carabinieri arrestarono Francesco Barone a Casavatore perché era ritenuto affiliato al clan Marino: il giovane finì in manette per resistenza a pubblico ufficiale. L’11 agosto 2010 i colpi dei killer uccisero Francesco Attrice in via Ghisleri a Scampia. Il 30enne, nipote di Carmela, stava passeggiando in strada quando venne raggiunto dai sicari poco prima dell’Oasi del Buon Pastore. Il giovane venne colpito da più proiettili alla testa.