Guerra in Ucraina, carro armato schiaccia auto con un civile: è vivo per miracolo

Da stamattina è diventato virale il video in cui, un carro armato militare, schiaccia un’auto nel distretto di Obolon, nella capitale Kiev. Una cittadina dalla finestra ha ripreso l’intera scena, rivelando che chi era alla guida del blindato ha intenzionalmente colpito l’auto civile. Prima schiacciandola, poi mettendo a rischio la vita della persona a bordo. Per fortuna, l’anziano a guida della vettura, è vivo ed è ha ricevuto aiuto dai civili.

“La guerra in Ucraina non sarà l’ultima, ci saranno anni bui”, l’allarme di De Luca

Oggi pomeriggio, inoltre, Vincenzo De Luca è intervenuto nella consueta diretta del venerdì pomeriggio partendo dalla guerra in Ucraina. Il presidente della regione Campania ha parlato delle ricadute del conflitto sull’economia dell’Italia. “Esprimiamo la solidarietà al popolo ucraino, ai profughi in fuga e alle famiglie che vengono sconvolte. Siamo di fronte ad una guerra vera messa in campo da una grande potenza come la Russia. Putin vuole ricostruire l’impero e la Russia di oggi rappresenta un pericolo permanente. Si tratta di una superpotenza militare ma in economia è poca cosa“.

“Il problema non finirà con l’Ucraina e avremo anni difficili: questa guerra cambia gli equilibri nel mondo. Speriamo anche che non ci siano tragedie catastrofiche per i civili: il paradosso tragico è più dura la resistenza dell’Ucraina più i russi useranno armi di distruzione. L’Italia potrebbe essere il paese più danneggiato dalla guerra alla luce delle dipendenze energetiche. Bisogna unire le sanzioni allo sforzo di persuasione: evitiamo una tragedia umanitaria nel cuore dell’Europa. Non siamo immunizzati dai pericoli di guerra: l’importante è la pace“, dice De Luca.