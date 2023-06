Mamma Caterina e i figli muoiono nello spaventoso incidente

PUBBLICITÀ

Caterina Pipicella e i suoi due figli minorenni sono morti in un tragico incidente stradale. Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì alla periferia della frazione Natile del comune di Careri. Come riporta La Gazzetta del Sud il dramma si è verificato nella contrada collinare Petrara, lungo la strada provinciale che da Natile di Careri si snoda fino a Bovalino e all’innesto sulla Statale Una strada maledetta dove negli ultimi anni si sono già verificati altri incidenti, alcuni anche gravi.

DRAMMA FAMILIARE

Hanno perso la 39enne e i suoi due figli, Giusy e Giovanni Marvelli, rispettivamente di 13 e 11 anni. Per cause ancora in via d’accertamento, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo. Dopo aver invaso e attraversato tutta la carreggiata opposta al senso di marcia, l’auto è finita in un canalone sottostante la strada. La Fiat Panda, prima d’adagiarsi a terra, è andata a sbattere in modo particolarmente violento con la parte anteriore e posteriore contro un muro di cemento armato che delimita il canalone. L’impatto è stato terrificante.

