C’è posta per te, Maria furiosa con Tommaso:«A chi c…. devono chiedere i soldi se non a te?»

Tra le storie raccontate a C’è Posta per Te nella puntata di sabato 29 gennaio, quella delle due sorelle che hanno tentato invano di riappacificarsi con il padre Tommaso ha suscitato la reazione dispiaciuta di Maria De Filippi. La conduttrice nulla ha potuto davanti al rifiuto dell’uomo di aprire la busta e, alla fine, ha manifestato anche verbalmente la sua incomprensione rispetto al diniego dell’uomo di riabbracciare le sue figlie.

La storia di Raffaella e Sara

Raffaella e Sara si sono rivolte a C’è Posta Per Te per ricucire il rapporto con il padre che, dopo la separazione dalla loro madre, si è rifatto una vita con un’altra donna, Michela, ha lasciato Napoli per trasferirsi a Modena e ha avuto un altro figlio. Cresciute senza la sua presenza, le sorelle hanno chiesto al padre di ricucire i rapporti totalmente assenti da tre anni, certe che la sua nuova compagna possa aver ostacolato il riavvicinamento.

Diversa la versione di Tommaso che ha affermato di averle cercate diverse volte e di aver anche contribuito al loro mantenimento economico: “Sono 17 anni che io cerco loro e non che loro cercano me. Tutte queste cose che ti hanno detto a me non risultano. Io pur di avere un rapporto con le mie figlie ero pure disposto a lasciare Michela”, ha raccontato, sostenendo che le figlie non abbiano detto la verità circa la bontà delle loro intenzioni. Pronto, allora, l’intervento di Maria De Filippi: “Se piangono è perché gli manchi, chi se ne frega della verità? Fregatene!” ha provato a convincerlo, suggerendogli di tentare di mettere i confini tra le due famiglie e comunque tenere buoni rapporti con entrambe, figlie comprese. Nulla da fare: Tommaso è stato irremovibile e ha chiuso la busta. “Sono stato troppo male, non racconto la mia storia qui perché ho vergogna. Quando si dovevano sposare sono venute a chiedermi i soldi” ha aggiunto l’uomo dopo aver rifiutato definitivamente ogni invito di pace da parte delle figlie. Secca, allora, la domanda retorica di Maria: “Secondo te, è brutto parlare di soldi ma quando una figlia si sposa a chi ca**o deve chiedere i soldi se non al padre e alla famiglia?”. Applausi scroscianti in studio, ma la busta è rimasta chiusa.