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Centauro investe un ciclista lungo la circumvallazione a Melito, ricoverati in codice rosso

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Centauro investe un ciclista lungo la circumvallazione a Melito, ricoverati in codice rosso
Centauro investe un ciclista lungo la circumvallazione a Melito, ricoverati in codice rosso
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Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti lungo la circumvallazione esterna (direzione lago patria) per un incidente. Un 45enne pakistano in bici è stato investito da un 53enne in moto. Sulla dinamica sono in corso accertamenti. Entrambi i feriti sono stati portati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania, in codice rosso, in prognosi riservata. Non sarebbero in pericolo di vita.

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Gianluca Spina
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