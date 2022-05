Chiusure in arrivo per alcuni libretti postali: come evitare la perdita dei soldi

Poste Italiane sta inviando una comunicazione ai propri clienti ai quali indica che il prossimo 21 giugno 2022 estinguerà tutti i libretti postali. La decisione riguarderà i libretti che negli ultimi dieci anni entro il 30 novembre 2021, non sono mai stati utilizzati: si tratta dei “libretti dormienti”. Dunque dal 22 giugno i soldi saranno gestiti da Consap, società interamente controllata dallo Stato. Ciò significa che quel denaro tornerà quindi in mani pubbliche. C’è un unico modo per evitarlo è rispondere alla comunicazione di Poste entro 180 giorni: in alternativa effettuare un’operazione, altrimenti il libretto postale verrà estinto.

I Libretti sono strumenti finanziari pensati per la gestione del tuo denaro e possono avere anche la funzione di conto di regolamento per Buoni, obbligazioni, polizze o altri titoli. Sono disponibili diverse tipologie di Libretti con funzionalità differenti.

Le principali tipologie di Libretti postali

Ordinario

Il libretto ordinario non ha costi di gestione o commissione tranne quelli di oneri di natura fiscale. Ora è disponibile anche in formato dematerializzato, dispone di una Carta Libretto – una carta di prelievo utilizzabile esclusivamente presso gli ATM (Automated Teller Machine – macchina di prelievo automatica) Postamat – e può essere alimentato tramite bonifico SEPA (Single Euro Payment Area, Area Unica dei Pagamenti in Euro) nazionale dal proprio conto bancario.

Smart

Il libretto Smart consente di operare online grazie al servizio RPOL o mediante l’app dedicata con smartphone o tablet. E’ disponibile in formato cartaceo o dematerializzato e permette di gestire i propri risparmi online e di ricevere bonifici e di sottoscrivere buoni fruttiferi postali dematerializzati.

Dedicato ai minori

Questa forma di Libretto è dedicata ai più piccoli, consentendo al contempo ai genitori di amministrare le somme. I ragazzi cresceranno insieme al proprio libretto che, nel tempo, consentirà loro di gestire piccoli importi via via crescenti.