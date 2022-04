Poste Italiane pronta a dare un premio da 1000 euro ai clienti dei libretti. Il Concorso a “Associazione Vincente 5” ha durata dal 9 marzo 2022 al 10 aprile 2022 con estrazione dei premi entro il 10 maggio 2022.

Per partecipare al Concorso, i Destinatari dovranno, nel Periodo di validità

Associare l’IBAN del proprio conto corrente bancario al Libretto Smart di cui sono titolari:

o tramite i canali online: sito www.poste.it all’interno dell’area riservata ai prodotti del Risparmio Postale (tra le “impostazioni” del Libretto Smart) o App BancoPosta all’interno dell’area dedicata a Buoni e Libretti (scegliendo la voce “ricevi bonifici” all’interno del bottone “Gestisci”) ovvero o presso gli Uffici Postali.

Effettuare un bonifico dal proprio conto corrente bancario associato, di importo uguale o superiore a 1.000,00 euro, a valere sul Libretto Smart. L’importo del bonifico deve risultare accreditato sul Libretto Smart nel periodo di validità. Collegarsi al sito www.poste.it/concorso-associazione-vincente5.html, cliccare su “Partecipa al concorso” ed effettuare il login con le credenziali di accesso a MyPoste oppure registrarsi al sito www.poste.it, confermare i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, numero di telefono, prendere visione dell’Informativa sulla Privacy di Poste Italiane ed accettare il presente regolamento.

La partecipazione al Concorso s’intenderà completata quando tutti i punti a), b), c), saranno completati. Ai fini della partecipazione al Concorso saranno considerati esclusivamente i Libretti Smart che alla data del 9 marzo 2022 non presentano alcun IBAN associato.

Relativamente all’utilizzo dei canali online, i clienti titolari di Libretto Smart hanno la possibilità di associare l’IBAN del proprio conto corrente bancario tramite ilsito www.poste.it o l’App BancoPosta, previa attivazione delle funzioni dispositive del Servizio RPOL (Risparmio Postale online) su poste.it e di abilitazione del Libretto Smart in App BancoPosta. L’associazione dell’IBAN al proprio Libretto Smart dovrà essere confermata dal cliente con strong authentication (OTP SMS e/o codice PosteID).

Al termine del Concorso verrà predisposto un elenco contenente i nominativi di tutti i Destinatari che, nel rispetto delle condizioni di adesione, avranno effettuato quanto indicato nel precedente punto G nel Periodo di validità, secondo le modalità previste nel presente regolamento. In caso di Libretto Smart cointestato, verrà inserito nell’elenco degli eleggibili per l’estrazione solo il nominativo del primo cointestatario in ordine alfabetico. In ogni caso, ogni Destinatario potrà risultare vincitore di un solo premio.

Da tale elenco si procederà all’estrazione di 50 vincitori che si aggiudicheranno ciascuno n. 1 Premio del valore di euro 1.009,00 (IVA inclusa). Verranno inoltre estratti n. 50 nominativi a titolo di riserva. L’estrazione sarà effettuata entro il 10 maggio 2022 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede pubblica.

Le assegnazioni avverranno mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile, e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.

LA COMUNICAZIONE DI POSTE AI VINCITORI CON I LIBRETTI

I vincitori estratti riceveranno la comunicazione informativa di vincita nella Bacheca dell’area personale del sito www.poste.it, visibile dopo aver effettuato il login nell’area MyPoste. Ogni vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio. Inoltre dovrà compilare l’apposito modulo, che dovrà pervenire debitamente compilato entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, all’indirizzo indicato nella comunicazione stessa.

In caso di mancato riscontro, trascorso il predetto termine, il vincitore non avrà null’altro a che pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva, ai quali saranno applicate le stesse modalità e tempistiche di validazione della vincita previste per i vincitori.

È responsabilità del vincitore accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti. E che la propria Bacheca MyPoste sia attiva e non risulti piena al momento della comunicazione: in caso contrario il premio non potrà essere assegnato.

Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. Il vin