Clan di Arzano ‘in riserva’ di fondi, parla l’ex boss: «Non trovai niente»

Un’emorragia di fondi prima della guerra contro Giuseppe Monfregolo. Non usa mezze misure Pasquale Cristiano nel descrivere la crisi economica della cosca di Arzano nel periodo successivo al lockdown. Un altro retroscena che va ad arricchire i verbali già rilasciati da ‘Pitstik’ e dal padre Pietro, freschi di collaborazione con la giustizia. Il verbale a cui si fa riferimento è quello dello scorso 28 luglio, l’ultimo rilasciato dall’ex reggente della cosca:«Il 7 aprile 2020 sono stato sottoposto ai domiciliari. Cosa del tutto inaspettata per i Monfregolo che pensavano di poter sfruttare il momento. Sono uscito nel lockdown, in un periodo critico per Arzano. Avevo lasciato un fondo cassa di 30mila euro al momento del mio arresto e circa 40mila euro di droga. Io pensavo che potesse addirittura essere cresciuto il fondo cassa. Invece non trovai proprio più niente. Addirittura debiti: per forniture di droga, per il noleggio delle autovetture e con i negozi di abbigliamento o alimentari».

L’incontro ad Arzano con Monfregolo:«Gli stracciai la lista»

Cristiano chiese allora spiegazioni incontrandosi con Mariano Monfregolo, incontro considerato una sorta di ‘punto di non ritorno’ tra i due gruppi:«Mariano Monfregolo venne a casa mia con Antonio Caiazza e Mario D’Aria, ci appartammo e mi illustrò la situazione dicendomi che praticamente non era rimasto nulla di soldi e avevano solo debiti e problemi. Mi disse però di aver creato la piazza di spaccio di o tumor, della quale voleva prendersi il merito, e di aver fatto una nuova lista delle estorsioni. Mi fece vedere una lista di 20-25 nomi ma con quote di cento, massimo 200 euro. Gli dissi che non era proprio nulla e avrebbe solo attirato l’ostilità del paese. In quel momento gli stracciai la lista».