Colombolandia, la villa di Tony e Tina a Giugliano costruita con i soldi di lady Rispoli

Tony Colombo e Tina Rispoli vivono in una villa chiamata Colombolandia che si trova a Giugliano. Si tratta di una struttura residenziale posta su 3 piani nella quale c’è un ampio un ampio giardino ed una piscina. Secondo i giudici il patrimonio accumulato da Tony Colombo, prevalentemente grazie alle elargizioni della Rispoli e di Gaetano Marino, è stato investito in canali TV, società, case discografiche, formalmente intestate a prestanome ma nella disponibilità del cantante neomelodico.

Colombolandia, la villa di Tony e Tina

“I due posseggono possiedono veicoli di grossa cilindrata, gioielli e conti esteri ed una villa che porta il nome di Colombolandia a Giugliano in Campania nella quale sono stati investiti capitali elevati per i lavori di ristrutturazione e intestata a tale Azzolio Antonio, un politico pugliese arrestato per voto di scambio politico mafioso”, scrivono i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli. I magistrati partenopei hanno rigettato la richiesta di arresto per associazione mafiosa di Immacolata Rispoli, detta Tina, vedova del boss Gaetano Marino e attuale moglie di Tony Colombo.

IL PRESTITO DI 30MILA EURO DI TINA A TONY

Già nel novembre 2018 Tina Rispoli rappresentava al futuro marito che aveva bisogno di “riprendere in mano” la propria situazione economica per far fronte alle esigenze dei suoi tre figli. “Gli ultimi 30.000 euro che ti ho dato, facesti il discorso che volevi togliere le ultime piccolezze della casa, io ti dissi: amore quanto di serve? Dicesti tu: “Titina, 30.000 euro e liquido a tutti quanti. Amore, io ho preso altri 30.000 euro dei miei figli e te li ho dati ma non hai liquidato nessuno…“.

IL SECONDO MESSAGGIO

Anche in un messaggio inviato nel marzo 2019 Rispoli rivendicava la restituzione di ingenti somme di denaro, quantificate in almeno 500mila: “Tony, ma io voglio precisare che non sono soldi tuoi, sono soldi miei! E te lo preciso perché sono i miei soldi! Cioè, non sono soldi tuoi Tò (abbreviazione di Tony ndr)! Tutti quello che fai per la mia famiglia, io lo faccio io! Non lo fai tu! E ti spiego perché lo faccio io: innanzitutto perché tieni 500.000 euro dei miei figli in mano sono 6 anni Tò. ok? ci siamo messi insieme che mi dovevi dare 350.000 euro! Te ne ho dati altri 200, Tò che stiamo insieme! E non fa niente! Stanno 500.000 euro morti là…ho preso i 30.000 euro, 25 li ho dati a te e 5 me li sono presi io…ti ho dato 10.000 euro per il pianoforte, pure quelli hai speso nella casa ed il pianoforte non l’hai comprato… i 500.000 euro me li devi dare a me perché, diciamo, io ce li devo mettere a posto ai miei figli”.

IL POST DI TONY COLOMBO DEL 4 AGOSTO 2018

Il 4 agosto 2018 Tony Colombo pubblicò sulla sua pagina Facebook un video in cui consegnò le chiavi di casa a Tina: “Mi sono permesso di rubarti i documenti – dice il cantante – e il castello che ho costruito coi nostri sacrifici l’ho intestato a te”.