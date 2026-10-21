Colpi di pistola esplosi ad Acerra, chiuso un locale dopo il raid

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Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di ogni altra autorizzazione nei confronti di un esercizio commerciale di Acerra. In particolare, lo scorso 9 ottobre è giunta una segnalazione relativa all’esplosione di colpi d’arma da fuoco all’esterno dell’attività in questione.

Gli agenti del Commissariato di Acerra, anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul posto, hanno accertato che, nella tarda serata del 9 ottobre, un soggetto armato di pistola si era diretto verso un gruppo di avventori che si trovava nell’area esterna dell’esercizio commerciale, nei pressi dei tavolini, ed aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di uno degli avventori, danneggiando la vetrina del locale.

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Il provvedimento, eseguito nella mattinata di mercoledì, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.