Schettino sta per uscire dal carcere: “Premio per la sua buona condotta”

Il comandante Schettino, a dieci anni dal naufragio, potrebbe scontare quel che resta della sua pena non più in una cella ma tra documenti giudiziari per dare così “il proprio contributo alle istituzioni“. Era il 2012 quando la Costa Concordia, capitanata dal comandante Francesco Schettino, naufragò causando la morte di 32 persone, i processi che ne seguirono accusarono l’ufficiale Schettino costringendolo a 16 anni di reclusione.

La ‘buona condotta’ di Schettino

Il comandante Schettino sta scontando la sua pena in una cella a Rebibbia e fin da subito le notizie sulla sua reclusione hanno riguardato la sua buona condotta ed il suo “stato d’animo”. Schettino infatti ha trascorso gran parte della sua reclusione studiando libri universitari, giornalismo e giurisprudenza la scelta dei suoi campi, probabili basi per il suo futuro al di fuori della cella. La sua buona condotta pare aver portato dei frutti vista la sua probabile scarcerazione anticipata. Scarcerazione che sarà seguita da un percorso di servizio per dare un “contributo alle istituzioni”.

Da anni infatti Schettino, oltre a dedicarsi ai suoi studi, si occupava di lavori socialmente utili all’interno di Rebibbia. La direzione del penitenziario ha infatti richiesto per Schettino la disposizione di digitalizzare un caso giudiziario. Nello specifico si tratterebbe del caso dei processi di Ustica che Schettino dovrebbe trasportare in forma digitale presso la Discoteca di Stato (Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi).

Il comandante ha infatti maturato il termine che gli potrebbe permettere di accedere a questo beneficio, avendo ormai scontato già metà della pena. Questa misura sarebbe dovuta partire già ma per varie problematiche, probabilmente di carattere burocratico non è ancora partita. Scanso di ulteriori intoppi potrebbe partire a breve. Questo tipo di attività è in genere riservata a detenuti meritevoli e capaci e si basa sulla digitalizzazione dei dati e delle testimonianze di vecchi casi. Nello specifico Schettino dovrebbe digitalizzare i processi di Ustica.