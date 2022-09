Sfratto di camorra a Scampia, gli uomini del clan intascavano anche il RdC

Leopoldo Marino e Carmine Pandolfi hanno costretto la famiglia di Salvatore Abruzzese ad abbandonare l’abitazione nella Casa dei Puffi a Scampia. Infatti l’ex attore di Gomorra è stato aggredito da due uomini, indicati come vicine al clan Notturno, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri. I militari della Stazione di Scampia hanno eseguito un provvedimento nei confronti di Marino e Pandolfi, ritenuti gravemente indiziati di estorsione e lesioni aggravate dal metodo camorristico.

EMISSARI CON IL REDDITO

Inoltre dagli accertamenti effettuati dai militari di Scampia insieme agli uomini del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli è emerso che Pandolfi ha intascato il reddito di cittadinanza fino ad agosto del 2021, poi il suo beneficio venne bloccato, mentre Marino faceva parte di un nucleo familiare percettore dell’assegno mensile fino all’agosto scorso, mese in cui è terminato il beneficio. I fatti accertati risalgono a luglio 2021.

LE INDAGINI DELLA DDA

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, dirette dalla Direzione distrettuale antimafia, i due uomini, nel mese di luglio del 2021, si sarebbero presentati più volte nell’abitazione del giovane, allora sottoposto agli arresti domiciliari, minacciandolo con il pretesto di ottenere la restituzione di un presunto debito contratto tempo prima, ma in realtà per costringere Abruzzese e la madre a lasciare la casa di cui erano legittimi assegnatari.

Tre gli episodi estorsivi documentati, durante l’ultimo dei quali le vittime furono costrette a consegnare agli indagati le chiavi dell’appartamento ed a liberarlo seduta stante. Il provvedimento è stato notificato in carcere per Marino, già detenuto a Poggioreale ed arrestato nel settembre dello scorso anno per droga, mentre il più giovane Pandolfi è stato portato al Centro Penitenziario di Secondigliano.