Operai a nero e col reddito di cittadinanza, scoperta azienda irregolare a Grumo Nevano

In un’azienda d’abbigliamento all’ingrosso nel napoletano cinque lavoratori su cinque sono risultati in nero, tre dei quali percepivano in oltre anche il reddito di cittadinanza. E’ successo a Grumo Nevano e dopo la scoperta dello stato dei 5 la struttura è stata sequestrata e l’imprenditore sanzionato per 40mila euro.

L’operazione di controllo alle aziende

I Carabinieri della compagnia di Caivano insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli stavano effettuando un controllo sul lavoro nell’aerea di Grumo Nevano quando, scoperto lo stato dei dipendenti, hanno proceduto con il sequestro. I controlli a largo raggio hanno infatti dato modo di sapere che tutti i cinque dipendenti dell’azienda lavoravano a nero. Tre di questi cinque inoltre percepivano anche il reddito di cittadinanza.

Quella d’abbigliamento all’ingrosso non è stata però l’unica azienda a finire nel mirino dei controlli. Tra le varie aziende vi è anche una dedicata all’intrattenimento e situata a Casandrino. A quest’ultima sono stati contestati illeciti penali ed amministrativi in termini di sicurezza sul posto di lavoro. Proseguendo con i controlli inoltre i carabinieri hanno scoperto la presenza di un lavoratore a nero. Motivi per cui l’azienda è stata sospesa e al proprietario è stata applicata una sanzione molto salata. Ben 94mila euro di multa infatti sono stati applicati all’imprenditore. L’operazione dei carabinieri ha inoltre interessato anche le strade della zona, per un totale di 6 auto sequestrate e 60 persone identificate. Per un totale di 80mila euro di contravvenzioni al codice stradale.