Come funziona il Noleggio a Lungo Termine ed a chi rivolgersi a Napoli

Il Noleggio Lungo Termine è una formula innovativa che presenta notevoli vantaggi sia per privati che per aziende. Scopriamo tutti i vantaggi di questa formula vantaggiosa per chi ha bisogno di un’auto sempre efficiente e a chi rivolgersi a Napoli.

Cosa prevede la formula del Noleggio a Lungo Termine

La formula del noleggio a lungo termine prevede di avere a disposizione un’auto nuova che garantisce, oltre che sicurezza, massimo comfort, e poterla utilizzare a proprio piacimento pagando semplicemente una cifra mensile.

La soluzione si prospetta molto vantaggiosa rispetto all’acquisto di un’auto, che come è risaputo, ha un costo molto elevato, soprattutto se si tratta di vetture di un certo tipo. Non solo, il vantaggio del noleggio a lungo termine è anche quello di esonerare il conducente da una serie di incombenze che sono inevitabili se l’auto è di proprietà.

Fra le incombenze che ricadono sul proprietario di una vettura vi sono prima di tutto le scadenze amministrative, come il rinnovo annuale dell’RC Auto.

Rientrano nelle incombenze da adempiere anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui un’auto ha bisogno, per essere sempre efficiente e impeccabile. Le manutenzioni di una vettura, infatti, spesso richiedono cifre elevate e dal punto di vista economico possono rivelarsi molto impegnative e addirittura insostenibili.

Tutto questo e anche tanto altro rientra nel canone mensile che il conducente si impegna a versare alla società, sempre uguale e invariata per tutta la durata del contratto. Sia per privati che per imprese e professionisti con partita IVA la formula si rivela molto conveniente e libera da tutti gli impegni che invece comporta una vettura di proprietà.

Perché conviene il noleggio a lungo termine

Come è evidente, il noleggio a lungo termine ha tanti vantaggi e basta affidarsi ad una società specializzata in questa formula per trovare l’auto più adatta alle proprie esigenze.

I privati che hanno bisogno di una vettura per spostarsi fra casa e lavoro e i professionisti che viaggiano continuamente per lavoro, con il noleggio a lungo termine risolvono una volta per tutte le grane che invece comporta l’acquisto di un’auto.

Anche le aziende che hanno bisogno di un parco auto sempre efficienti per spostarsi nelle lunghe distanze trovano in questa formula la soluzione a qualsiasi problematica possa insorgere nell’avere vetture di proprietà. Ecco quali sono i vantaggi principali di questa formula ormai diffusa e ricercata:

Pacchetto su misura – il cliente può avere un pacchetto su misura, appositamente creato tenendo conto delle sue esigenze, considerando quindi la vettura scelta e i chilometri da percorrere. I consulenti assistono il cliente in maniera tale da creare l’offerta ideale anche a seconda del budget che si intende investire.

Canone mensile fisso – privati, professionisti con partite IVA e aziende possono avere la vettura desiderata pagando un canone mensile fisso, sempre uguale, fino alla scadenza del contratto. Non solo, il cliente può anche decidere di cambiare vettura prima della scadenza e riformulare il canone mensile, mantenendolo invariato per tutta la durata del contratto.

Copertura assicurativa globale – nel canone viene inclusa la copertura assicurativa completa, comprendente RCA, incendio e furto, Kasko Totale, infortuni del conducente, assistenza stradale, atti vandalici ed eventi atmosferici e altri danni ulteriori. Il cliente in questo modo viene tutelato da eventuali danni sia sulla propria persona che su incidenti esterni.

Il cliente può aggiungere anche dei servizi optional come la sostituzione pneumatici e l’auto sostitutiva, per avere sempre a disposizione una vettura che gli permette di spostarsi tranquillamente.

Vantaggi fiscali per aziende, liberi professionisti e partite IVA

Oltre che assicurare un risparmio economico, la formula del noleggio a lungo termine permette di avere maggiore tempo libero in quanto azzera la gestione della vettura. Inoltre, assicura dei benefici fiscali che vanno presi in considerazione.

Ad esempio, le aziende che scelgono la formula del noleggio a lungo termine possono detrarre il 100% il canone di noleggio e l’IVA sull’anticipo e sul canone. Inoltre, le vetture che vengono utilizzate sia per lavoro che per fini personali, permettono di detrarre il 70%, mentre l’iva può arrivare al 100%.

In più, le aziende con i veicoli noleggiati con questa formula, possono detrarre i costi fissi del bilancio aziendale e gestire in maniera più flessibile e sicura la spesa riguardante la mobilità complessiva.

