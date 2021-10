Si potrebbe chiudere con una archiviazione per i nove indagati l’inchiesta relativa al flash mob-concerto abusivo del cantante Tony Colombo in piazza del Plebiscito del 25 marzo 2019, pochi giorni dopo il suo matrimonio con Tina Rispoli. La richiesta è stata presentata dai pm Vincenzo Marra e Maurizio De Marco. Tra gli indagati, oltre al cantante, risultavano anche Claudio de Magistris (difeso dall’avvocato Enrico Von Arx), fratello minore dell’ex sindaco di Napoli, due ufficiali della polizia Municipale (il capitano dell’Unità operativa di Chiaia Sabina Pagnano e Giovanni D’Ambrosio), i tre vigili urbani di pattuglia quella sera; la dottoressa Sarah Terracciano (difesa dall’avvocato Maria Ancora), all’epoca dei fatti staffista della segreteria del sindaco, e una dipendente comunale. Il reato ipotizzato per Claudio De Magistris e per gli altri funzionari comunali era di abuso d’ufficio, mentre per gli agenti della Polizia Locale era di omissione di atti d’ufficio. All’epoca la Procura aveva evidenziato che l‘evento non era stato autorizzato per le modalità con cui si era effettivamente svolto. I pm hanno però chiesto l’archiviazione perché, ritengono, non è certo che ci fosse “consapevolezza piena delle autorità preposte ai controlli”.

«FINALMENTE QUELLO CHE DICO DA 2 ANNI VIENE FUORI… “FATTI NON COSTITUISCONO REATO”. Credo fermamente nella giustizia ITALIANA», questo il post scritto pochi minuti fa dal cantante.